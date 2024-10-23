Beşiktaş'ta 4 eksik... Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Beşiktaş'ta 4 eksik... Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:03

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal listede yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #lyon #Kamp Kadrosu #uefa avrupa ligi

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