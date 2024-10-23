Beşiktaş'ta 4 eksik... Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, kadroya dahil edildi.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal listede yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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