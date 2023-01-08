Beşiktaş'ta Cenk Tosun tarihe geçti!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun, 23. kez rakip fileleri havalandırdı ve tarihe geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta 23'üncü kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun tarihe geçti.
Cenk Tosun
VODAFONE PARK'TA EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU
Tecrübeli santrfor, Cyle Larin ile birlikte Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.
HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.
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