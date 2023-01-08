Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 08:48

Güncelleme: 08.01.2023 - 08:48

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.



Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe ise hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.