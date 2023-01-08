İbrahim Büyükak 'Galatasaray'ın derbi 11'ini ifşa etti' iddiası!

Yayınlanma: 08.01.2023 - 09:37

Güncelleme: 08.01.2023 - 09:37

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İBRAHİM BÜYÜKAK'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ!

Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.

Büyükak'ın paylaştığı fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sosyal medyada taraftarlar "yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11'i nasıl ifşa edersin" diyerek oyuncuya tepki gösterdi.

İbrahim Büyükak

Ünlü oyuncu tepkiler üzerine paylaşımı kaldı.