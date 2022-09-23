Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Katherine Bell kimdir?

23 Eylül 2022 Cuma, 10:37

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu Birleşik Amerikalı pasör çaprazı Katherine Bell ile güçlendirdi.

KATHERİNE BELL KİMDİR?

Katherine Bell 5 Mayıs 1993 Kaliforniya doğumlu. Katherine Bell 29 yaşında ve 1.90 boyunda Amerikalı bir voleybol oyuncusudur.

KATHERİNE BELL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Texas Üniversitesi'nde okumaya başladıktan sonra Texas Longhorns kadın voleybol takımında oynamaya başladı. 2012 yılında Cobra Magazine Yılın Ulusal Savunma Oyuncusu seçildi. 1.17 blok rekoru ile Texas Üniversitesi'nin kariyer grafiğinde dördüncü oldu. 2015 yılında üniversiteden mezun oldu. Texas Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, kulüp kariyerine Güney Kore'de GS Caltex Seoul ile başladı. 2016'da Porto Riko'da Gigantes de Carolina'da oynadı. Bell daha sonra Manisa BB SK (2016–2017) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (2017–2018) Türk kulüplerinde oynadı. 2018 yılında Petron Blaze Spikers'a transfer oldu. 2020–2021 sezonunda Bolu BLD forması giydi.



