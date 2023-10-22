Beşiktaş'ta Daniel Amartey'den derbi sonrası kötü haber!
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Ganalı savunmacı Daniel Amartey'in sakatlandığı açıklandı.
Beşiktaş, Daniel Amartey'in sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
AMARTEY SAKATLANDI
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Siyah-beyazlı takımın perşembe günü Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta Amartey'in yerine Necip Uysal'ın forma giyeceği aktarıldı.
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