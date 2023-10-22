Beşiktaş'ta Daniel Amartey'den derbi sonrası kötü haber!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Ganalı savunmacı Daniel Amartey'in sakatlandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:34
Beşiktaş'ta Daniel Amartey'den derbi sonrası kötü haber!
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Daniel Amartey'in sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

AMARTEY SAKATLANDI

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Siyah-beyazlı takımın perşembe günü Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta Amartey'in yerine Necip Uysal'ın forma giyeceği aktarıldı.


Daniel Amartey beşiktaş sakatlık süper lig

İlgili Haberler

Yönetim kurulu toplanıyor: Beşiktaş'ta seçim tarihi için karar!

Yönetim kurulu toplanıyor: Beşiktaş'ta seçim tarihi için karar!
Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini yorumladı: 'Arjantinli tilki Mauro Icardi'

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini yorumladı: 'Arjantinli tilki Mauro Icardi'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'TFF bunun açıklamasını yapsın'

Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'TFF bunun açıklamasını yapsın'

En Çok Okunan Haberler