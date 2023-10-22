Yönetim kurulu toplanıyor: Beşiktaş'ta seçim tarihi için karar!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:12

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:12

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı.

Derbinin sonucu yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı için de merakla bekleniyordu. Siyah-beyazlıların aldığı yenilgi moralleri iyice bozarken gözler yönetim kuruluna çevrildi.

TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının pazartesi günkü toplantıda seçim tarihini açıklayacağı ileri sürüldü.

Siyah-beyazlı kulup kritik seçimin en geç aralık ayında yapılacağını duyurmuştu. Habertürk'ün haberinde seçim için konuşulan tarihin 26 Kasım olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde alınan Lugano yenilgisinin ardından ortalık karışmıştı. Siyah-beyazlı taraftarların yönetime yönelik tepkisi artarken yönetim kurulu da olağanüstü toplantıya girmişti. 4 saatlik toplantıya teknik direktör Şenol Güneş de katılırken ertesi gün tecrübeli hoca istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından ise yönetim kurulu en geç aralık ayında olmak üzere olağanüstü seçim kararı almıştı.

Teknik direktörlüğe seçime kadar yardımcı antrenör Burak Yılmaz getirilirken İstanbulspor maçını kazanan siyah-beyazlılar, son olarak Galatasaray deplasmanında mağlup olarak rakibinin 9 puan gerisine düşmüştü.