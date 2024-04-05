Beşiktaş'ta Fernando Santos ile kritik toplantı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in bugün Fernando Santos ve takımla bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:21
Beşiktaş'ta Fernando Santos ile kritik toplantı!
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Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Beşiktaş'ta, son alınan Başakşehir beraberliği sonrası yönetim de harekete geçti.

Sporx'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel, bugün (cuma) Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos ve takımla bir araya gelecek.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki toplantıda son haftalardaki kötü gidişat masaya yatırılacak.


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