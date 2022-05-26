Beşiktaş'ta Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini sundu

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini duyurdu.

AA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:30
Beşiktaş'ta Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini sundu
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Beşiktaş Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çongar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.


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