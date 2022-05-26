Beşiktaş'ta Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini sundu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.
Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çongar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem
Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.
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