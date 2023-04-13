MHK'den Trabzonspor - Beşiktaş maçına sürpriz atama

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan'ın görev yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:42
MHK'den Trabzonspor - Beşiktaş maçına sürpriz atama
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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

MHK tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine manuel atama yapılırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise bu yol tercih edilmedi ve tekrar tüm hakemlerin dijital atamayla belirlendiği kaydedildi.

Volkan Bayarslan

DEV MAÇTA VOLKAN BAYARSLAN GÖREV YAPACAK

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı.

Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile evinde oynayacağı kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçta ise Atilla Karaoğlan görev alacak.

29. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge

Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu


Volkan Bayarslan trabzonspor beşiktaş MHK

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