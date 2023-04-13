MHK'den Trabzonspor - Beşiktaş maçına sürpriz atama
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında Volkan Bayarslan'ın görev yapacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
MHK tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine manuel atama yapılırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise bu yol tercih edilmedi ve tekrar tüm hakemlerin dijital atamayla belirlendiği kaydedildi.
Volkan Bayarslan
DEV MAÇTA VOLKAN BAYARSLAN GÖREV YAPACAK
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı.
Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile evinde oynayacağı kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçta ise Atilla Karaoğlan görev alacak.
29. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge
Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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