Beşiktaş'ta Hasan Arat mazbatasını aldı: 'Serdal Adalı ile görüştüm'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:57

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:57

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, gerçekleştirilen mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, ''Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılar'a şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak'' dedi.

Kulüp içinde denetimlerin gerçekleşeceğini söyleyen Arat, ''Hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu unutmayalım. Denetleme Kurulumuz, Türkiye'nin incisidir. Türkiye'nin en donanımlı ve en genç ekibidir. Bu sabahtan itibaren tüm defterler size açıktır. Her türlü evrak elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız'' sözlerini kullandı.

''ADALI'NIN YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ''



Sözlerine devam eden Arat, ''Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Beşiktaş'ta emeği geçmiş, Süleyman Ağabey'den gelenek olan milli sporcuları yönetime aldık. Samet Kaptan, Feyyaz Uçar ile birlikte çalışacak. Tüm yetki onlarda olacak. Herkes şaşırıyor ama biz şaşırmıyoruz. Bu yol Beşiktaşlılar'ın yoludur'' ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı ile konuştuğunu belirten Hasan Arat, ''Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda görüştüm. Karşılıklı muhabbetlerimiz vardır. Şunu rica ettim; kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşlardan faydalanmak isteriz dedim. Hazır motive olmuşlar, çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var. Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Hep beraber olma dönemidir. Zor olacak bu iş. Bize büyük teveccüh gösterildi. Bunun bilincindeyiz. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu düşünmez. Bizim hedefimiz büyük. Süremiz kısa ama Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur'' dedi.

Ahmet Nur Çebi'ye emekleri için teşekkür eden Hasan Arat sözlerini şu şekilde noktaladı:

''Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ayrıca ailelerine şükran borçluyuz. Bir Beşiktaşlı olarak teşekkür ediyorum. Büyük emek verdiler. Taraftarımız rahat olsun. Çekişme içinde değiliz. Herkes görsün. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Birlik beraberlik içinde olalım. Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye çok güzel mesajlar verelim. Türkiye, pazar günü Beşiktaş'ın büyüklüğünü konuştu. Son 1 aydır Beşiktaş, Türkiye'nin gündeminde. Bize bu onuru veren, şerefli görevi teslim eden Beşiktaşlılar'a teşekkür ediyorum.''