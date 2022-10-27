Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 11:24

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik direktörle de anlaşma sağladı. Güneş, ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Tecrübeli teknik direktörün, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta daha önce 2015-2019 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

YARDIMCISI EREN ŞAFAK

Skorer'in edindiği bilgiye göre, deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki teknik adam, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maça çıktı. Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı. Şafak ayrıca A Milli Takım 'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi.

ISMAEL TAKIMLA VEDALAŞTI

Valerien Ismael 400 bin Euro'ya razı olurken, siyah-beyazlıların taksitli ödeme teklifini de kabul etti. Buna göre 400 bin euroluk fesih tazminatı Fransız hocaya eşit taksitler halinde ödenecek. Valerien Ismael dün öğleden sonra Ümraniye’ye giderek oyuncular ve personelle vedalaştı. Deneyimli teknik direktörün özel işlerini bitirdikten sonra İstanbul’dan ayrılacağı aktarıldı.