Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı’dan özür mesajı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:42

Beşiktaş’ın Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında oyuna sonradan girip performansı beğenilmediği için Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Serdar Saatçı, bu olaya büyük tepki göstermişti.

Sert tepkiden sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki savunmacı, Avusturya kampından İstanbul’a gönderildi.

Yaşanan olayın üstünden 1 hafta geçmesinin ardından Saatçı, 20 Temmuz gecesi 00:57’de özür açıklaması yayımladı.

SERDAR SAATÇI’NIN AÇIKLAMASI

Kadro dışı kalan genç oyuncunun özür mesajı şu şekilde:

“On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, şampiyonlar ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım.

Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş’ta çalışan ve Beşiktaş’ta yaşayan herkesten özür dilerim.”