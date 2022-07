Valerien Ismael'den Serdar Saatçı ve transfer açıklaması

15 Temmuz 2022 Cuma, 15:42

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, basın toplantısında konuştu. Fransız hoca, Serdar Saatçı ve transferler konusunda açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Her şey şu anda iyi gidiyor. Zemin mükemmel, otel güzel, hava şartları olumlu. Ufak tefek detaylar her kampta oluyor. Buraya kalabalık geldik. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli takımdan geç dönen oyuncular oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Gün be gün daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. 3. maçımızı oynayacağız. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz"dedi.

SERDAR SAATÇI KONUSU

Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz bu konuyu kendi içimizde netleştireceğiz. Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Beşiktaş'ın futbolcusu hazır olmalı ve her şeyini vermeli. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Herkes yüzde yüzünü vermeli. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda" açıklamasını yaptı.

"TRANSFER YAPACAĞIZ AMA BEKLEYECEĞİZ"

Zor bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyen Ismael, "Tek bir isim vermek zor. Her futbolcumuz elinden geleni yapıyor. Burada olanlar Beşiktaş'ta olmayı hak eden oyuncular. Başarının bir parçası olmak istiyorlar. Sezon başında çok çalışmak durumundayız. Kampta herkes övgüyü hak ediyor. Bu anlayışı sezona yaymak durumundayız. Zor bir sezon bizi bekliyor. Her maç zor olacak, zorlanacağız. Bu atmosferi burada yaratmak güzel. Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa değerlendirmeye alabiliriz" diye konuştu.

"Yeni diziliş oyuncuları nasıl etkileyecek?" sorusuna deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sezon aslında 3'lü oynama görüntüsünü verdik. 5 büyük ligde de bu sistem oynanıyor. Bu konuda esneğiz. 3-4-3 de olabilir. Maça göre değiştirebiliriz.. Neticede maç kazanmak gerekiyor. Oyuncularımız sisteme karşı istediklerini verdiler. Henüz yüzde yüze ulaşamadık. Weghorst ve Muleka yeni katıldı, milli takımdan dönenler oldu. Herkesi aynı seviyeye çekeceğiz. Hafta hafta üstüne koyarak gideceğiz" dedi.

"KADROYU AZALTACAĞIZ"

Valerien Ismael, "Bu kampın bir amacı da buydu. Bazı futbolcularımız geç katılacaktı. Geniş bir kadroya ihtiyaç vardı. Yeni transferlerin ne zaman katılacağı belli değilken burada yapacağımız idmanların iyi geçmesi için gençleri de getirdik. Bir yandan altyapıdaki oyuncularımız öne çıkıyor. Altyapıya daha fazla bakmak istedik. Oradan iyi durumda gelen oyuncular var. Bugün maçta da göreceğiz. İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"TRANSFER İÇİN ACELE ETMEYECEĞİZ"

Artık transferde acele etmeyeceklerini belirten başarılı teknik direktör, "Duruma göre burada aksiyon alacağız. Şu anda bir kontenjanımız var. Ama kurallar gereği Türk oyuncu da oynatmak gerek. Eğer yüzde yüz emin olursak, bize faydalı olacak bir isim olursa değerlendirebiliriz. Bu konuda acele etmeyeceğiz. Bazen gençlere de şans vermeniz gerekiyor. Kararı verirken yüzde yüz emin olmamız lazım. Kilit noktalara iyi transferler yaptık. Çok fazla acele etmeyeceğiz. Karar için önümüzde zaman var" ifadelerini kullandı.

"SAISS ÇOK İYİ TRANSFER OLDU"

Saiss transferinin kendileri için iyi bir transfer olduğunu dile getiren Valerien Ismael, şu ifadeleri kullandı:

"Saiss bizim için çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında Ceyhun Bey'in önerisiyle görüşmeye başladık. Bize çok faydalı olacağını düşündüm. Transferi çok çabuk bitirebildik. Beşiktaş'a gelme konusunda çabuk karar verdi. İspanya kampında katılacaktır diye düşünüyorum. Bileklik konusuna gelecek olursak, nazardan korunma anlamına geliyor. Maşallah demek! İstanbul çok güzel bir şehir. Hayat kalitesi anlamında muazzam. Ne zaman bir restorana gitsem hep iyi karşılandım. Tüm günüm çalışmakla geçiyor. Sabah 6'da kalkıyorum. Bu benim rutinim. Disiplinliyim, kendime bakıyorum. Ben kendime bakarsam, futbolculara da odaklanabilirim. Tarzım bu şekildedir. Ailem de İstanbul'u çok seviyor. Kızım ne zaman geleceğini soruyor. Almanya'da okullar tatil. Sezon başında onlarla yeniden birlikte olacağız."

"ÇOK İYİ YABANCI OYUNCULARIMIZ VAR"

İki Türk oyuncunun yerinin garanti olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kurallar hep olacak. İki Türk futbolcunun yeri garanti gibi görünüyor. Kale ve sol kanat o şekilde görünüyor. Hücum, orta sahada ve savunmada Türk oyuncularımızın olması avantaj. Orada esnek olacağız. Kadroda bu esnekliği sağlayan Emirhan, Cenk ve Kenan gibi oyuncularımız da var. Kendilerinden farklı pozisyonlarda faydalanabiliyoruz. Çok iyi yabancı oyuncularımız var. 1-2 tane daha Türk oyuncuyu kadromuza kattıktan sonra daha dengeli tercihler yapabileceğiz" dedi.

Valerien Ismael son olarak, "Kadromuzda çok da genç ve kaliteli oyuncularımız var. Belki en az 3 Türk oyuncu oynatmak gerekiyor ama bu sayı 5-6'ya da çıkabilir. Verecekleri katkıya göre tabi değişecek bu. Bu kural aslında Türk kulüplerinin işini biraz zorlaştırıyor. Kalite konusunu zorlaştırıyoruz. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor. Kulüpler için baskı yaratıyor. Bizim için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yeterli kalitede oyuncularımız var. Özellikle altyapıdan da bu desteği aldığımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.