Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat edildi
Beşiktaş'ın Altay ile deplasmanda oynadığı sakatlanan Kenan Karaman, ameliyat edildi.
Beşiktaş, Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini açıkladı. Siyah Beyazlılar'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan futbolcumuz Kenan Karaman’a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli’nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır.
Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Kenan Karaman’ın rehabilitasyon sürecine başlanmıştır"
Futbolcumuz Kenan Karaman, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ameliyat Olduhttps://t.co/G565lPSBUn— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 10, 2021
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