Mısır, Mostafa Mohamed'in sakatlığına dair açıklamada bulundu
Mısır Milli Takım yetkilileri, Libya maçı öncesi Mostafa Mohamed'in son maçta yaşadığı sakatlığa dair açıklama yaptı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Libya ile karşı karşıya gelecek Mısır'da teknik heyet, Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı.
Mısır Milli Takım yetkilileri, Pazartesi günü deplasmanda Libya ile oynanacak müsabaka öncesinde Mostafa Mohamed'in hazır olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında ayağında problem yaşadğı ve bu nedenle acı hissettiği fakat durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Mostafa Mohamed'in görev verilmesi halinde Libya maçında forma giyebileceği açıklandı.
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