Mısır, Mostafa Mohamed'in sakatlığına dair açıklamada bulundu

Mısır Milli Takım yetkilileri, Libya maçı öncesi Mostafa Mohamed'in son maçta yaşadığı sakatlığa dair açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 22:20
Mısır, Mostafa Mohamed'in sakatlığına dair açıklamada bulundu
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Libya ile karşı karşıya gelecek Mısır'da teknik heyet, Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını açıkladı. 

Mısır Milli Takım yetkilileri, Pazartesi günü deplasmanda Libya ile oynanacak müsabaka öncesinde Mostafa Mohamed'in hazır olduğunu belirtti. 

Yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında ayağında problem yaşadğı ve bu nedenle acı hissettiği fakat durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Mostafa Mohamed'in görev verilmesi halinde Libya maçında forma giyebileceği açıklandı. 



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