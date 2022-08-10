Beşiktaş'ta Konrad de la Fuente yarışı!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:01

Spor Toto Süper Lig'e 3-4-1-2 dizilişiyle hazırlanan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bu planından vazgeçmişti. Oyun dizilişini 4-3-3 şeklinde değiştiren Beşiktaş, bu sisteme uygun olarak sol kanat transferini gündemine aldı. Sol kanat için öncelikli adaylardan birisi Marsilya forması giyen Kondrad de la Fuente oldu.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Fransız ekibi Marsilya'da bulunan 21 yaşındaki genç oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer için birçok rakibi olduğu öğrenilen Beşiktaş; Celta Vigo, Olympiakos, Nice ve Porto ile kıyasıya bir yarış halinde.

OPSİYON MADDESİ

Kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kadrosuna kiralık olarak katmak isteyen siyah-beyazlılar, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da mutlaka ekletmek istiyor. Katalan devi Barcelona'nın altyapısında yetişen Fuente, geçen sezon 3 milyon Euro bedelle Marsilya’nın yolunu tutmuştu. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 23 maçta forma giyerken 1 gol 2 asistlik skor üretti.