Beşiktaş'ta kritik zirve: Serdal Adalı, Solskjaer ve Graf ile bir araya geliyor!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:29

Güncelleme: 21.04.2025 - 11:29

Son haftalarda ligde yaşadığı puan kayıplarıyla moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi. Son 6 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini canlı tutarken, bir yandan da yeni sezonun temellerini atmaya hazırlanıyor.

Sporx'te yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu hafta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Scouting Direktörü Eduard Graf ile bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek bu önemli toplantıda; takımda kalması veya yolların ayrılması planlanan isimler, yaz transfer dönemi stratejisi ve 2025-2026 sezonunun kadro yapılanması detaylı şekilde konuşulacak.

SOLSKJAER LİSTESİNİ HAZIRLADI

Takımıyla ilgili kararlarını büyük ölçüde şekillendiren Solskjaer'in, toplantıda kadroda görmek istediği oyuncular ile gelecek planlamasında yer almayan isimleri içeren raporunu Başkan Adalı'ya sunması bekleniyor. Norveçli teknik adam, performansıyla beklentilerin altında kalan bazı futbolcularla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Özellikle Joao Mario gibi son haftalarda form grafiği düşen oyuncuların yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifade ediliyor.

TRANSFERDE ÖNCELİK ÜÇ MEVKİDE

Beşiktaş'ta transferde ilk hedefler netleşmiş durumda. Golcü, ön libero ve sol bek mevkileri için çalışmalar başlatıldı. Solskjaer'in taleplerine göre kadronun farklı noktalarına da takviyeler yapılması planlanıyor.

Scouting Direktörü Eduard Graf'ın ise uzun süredir izlediği oyuncularla ilgili hazırladığı raporu bu toplantıda paylaşacağı öğrenildi. Graf'ın sunduğu alternatifler doğrultusunda transferde somut adımlar atılacak.

KİRALIKTAN DÖNECEKLER MERCEK ALTINDA

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek kiralık oyuncular da gündemin sıcak başlıklarından biri olacak. Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Al Musrati (Monaco), Jean Onana (Genoa), Can Keleş (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor) ve Jackson Muleka (Al Kholood) kiralık oynadıkları kulüplerden geri dönecek.

Bu oyuncuların takıma dönüp dönmeyeceği, ya da bonservislerinin elden çıkarılıp çıkarılmayacağı yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak.

SON ALTI MAÇ KADERİ BELİRLEYECEK

Göztepe maçının ardından konuşan Solskjaer, "Önümüzde altı maç var. Bu karşılaşmalar, yeni sezon kadrosunun şekillenmesinde belirleyici olacak" diyerek futbolcularına net bir mesaj verdi. Performansı yetersiz bulunan oyuncuların, kalan haftalarda gösterdikleri mücadeleye göre kadro dışı kalma ihtimali yüksek.