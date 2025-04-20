Spor yazarları Göztepe - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?'

"BU TAKIM NASIL BU KADAR DÜŞEBİLİR?"

Sinan Vardar: "Beşiktaş, Göztepe deplasmanında sahaya öyle bir 11'le çıktı ki en azından herkes kendi mevkisinde oynuyordu. Bu bile bir umut ışığıydı. Ama beni en çok sevindiren şey; Beşiktaş altyapısının son dönemde yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ilk 11'de başlamasıydı. Henüz 17 yaşında, cesaretle sahaya çıkmak ve bu formayı hak ettiğini göstermek… İşte Beşiktaş ruhu budur!"

"Maçın henüz 10. dakikasında gelen gol, doğru organizasyonun, doğru planlamanın ürünüdür. Mustafa'nın rakibinden kaptığı top, ardından Chamberlain'in Rashica'ya attığı klas pas ve Rafa Silva'nın şık plasesi… Resmen futbol resitali! "İşte bu takımda hâlâ umut var" dedirten anlardı bunlar."

"Ancak her şey bu kadar güzel giderken, ikinci yarının başında İsmail Köybaşı'nın harika golüyle maç dengelendi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş öyle kötü oynamaya başladı ki, insan "Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?" diye sormadan edemiyor." (Fotomaç)