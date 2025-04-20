Spor yazarları Göztepe - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?'
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:
"İKİNCİ YARI İŞLER DEĞİŞTİ..."
Ali Gültiken: "Beşiktaş'ın Solskjaer tarafından yapılan kadro seçimine baktığımızda Göztepe'nin bu özelikleri göz önünde bulundurularak bir 11 belirlenmiş. Özellikle orta alan Amir, Fernandes ve Chamberlain ile beraber oyunu tutmak, dönen topları almak ve tempoyu rakibine bırakmamak açısından alınmış bir karardı. Bu, maçın ilk yarısında karşılık buldu. Beşiktaş hem yakın temas oyununda hem de oyuna hükmetme tarafında büyük üstünlük sağladı. Chamberlain, Rashica ve Rafa üçlemesinin attığı gol muazzam bir işti."
"İkinci yarı işler değişti. Daha doğrusu Göztepe oyun şeklini değiştirdi. Çok daha fazla yüksek topla ön alanda kalmaya çalıştı ve bunda da çok başarılı oldu. Beşiktaş maalesef bu oyuna karşılık vermekte zorlandı. İlk yarıda Paulista önderliğinde savunma bloğunu öne çıkararak yarattığı topa sahip olma üstünlüğünü ikinci yarıya taşıyamadı. Çok fazla geriye yaslandı. Bu oyun tercihi Göztepe'ye çok yardım etti." (Sabah)
"BEŞİKTAŞ'I ANCAK BU NOKTAYA GETİRİYOR..."
Ali Gültiken: "Beşiktaş'ın rakipleri değişiyor, oyuncu tercihleri de değişiyor. Bir türlü istikrarlı oyun ve kazanma gücü ortaya çıkmayınca Solskjaer de farklı şeyler denemeye çalışıyor ama adres değişmiyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Fernandes bireysel olarak ortaya çıktıklarında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama her maç onların ayağına bakmak Beşiktaş'ı ancak bu noktalara getirebiliyor." (Sabah)
"BU TAKIM NASIL BU KADAR DÜŞEBİLİR?"
Sinan Vardar: "Beşiktaş, Göztepe deplasmanında sahaya öyle bir 11'le çıktı ki en azından herkes kendi mevkisinde oynuyordu. Bu bile bir umut ışığıydı. Ama beni en çok sevindiren şey; Beşiktaş altyapısının son dönemde yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ilk 11'de başlamasıydı. Henüz 17 yaşında, cesaretle sahaya çıkmak ve bu formayı hak ettiğini göstermek… İşte Beşiktaş ruhu budur!"
"Maçın henüz 10. dakikasında gelen gol, doğru organizasyonun, doğru planlamanın ürünüdür. Mustafa'nın rakibinden kaptığı top, ardından Chamberlain'in Rashica'ya attığı klas pas ve Rafa Silva'nın şık plasesi… Resmen futbol resitali! "İşte bu takımda hâlâ umut var" dedirten anlardı bunlar."
"Ancak her şey bu kadar güzel giderken, ikinci yarının başında İsmail Köybaşı'nın harika golüyle maç dengelendi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş öyle kötü oynamaya başladı ki, insan "Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?" diye sormadan edemiyor." (Fotomaç)
"SÖYLESENE HOCAM..."
Sinan Vardar: "Paslar dağınık, pozisyon yok, direnç sıfır. Bir kez daha sahneye çıkan isim Mert Günok oldu. Harika refleksleriyle Beşiktaş'ı maçta tuttu. Önemli bir gerçek var ki; gençleri bir kenara bırakıyorum; Mert Günok, Masuaku, Gedson ve Rafa harici oyunculardan acil kurtulmak gerek! Solskjaer'in bu oyuncu değişikliklerine anlam veremiyorum."
"Söylesene hocam; iyi oynayan Mustafa neden çıktı? Avrupa kupaları yolunda ağır bir darbe daha geldi. Eğer bu takım Avrupa'ya gidemezse, sadece ekonomik anlamda değil, manevi olarak da bu camia büyük bir yara alır. Bu işin ciddiyetinin farkında olunmadığını görmek, bizleri üzüyor. Öte yandan Göztepe… Az bütçeyle, doğru planlamayla, coşkulu tribünlerle örnek bir model oluşturuyorlar." (Fotomaç)
"BEŞİKTAŞ TAM TERSİNİ YAPTI"
Turgay Demir: "İzmir'de, futbol kalitesi belli bir seviyenin üstüne çıkmadı, pozisyon zenginliği de yeterli değildi ama özellikle orta saha da çata çat mücadeleler oldu. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Bazıları kartlıktı, onlara da hakem pek bakmadı!.. Kupa'da rakibinin sert oyununa karşılık vermekten ziyade topu ayağında tutmaya çalışan Beşiktaş dün ilk yarıda tam tersini yaptı ve "İkili mücadeleler bizim olacak" dercesine oynadı."
"Bu yarıda, Rashica mecburen son çizgiye inip, (çünkü pas oraya verilmişti) dışarı çıkarınca Kartal'ın yıldızı Rafa Silva en iyi yaptığı işi yaparak topu ağlara gönderdi. Portekizli de olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem! Rashica maalesef son çizgiye inme işini pek yapmadı bu sezon… Adam, istisnalar hariç koca sezonu, kör gözün parmağına rakibe çarptırdığı toplarla heba etti... Helal olsun!.." (Fotomaç)
"GENÇLERİN SÜRE ALMASI ÖNEMLİ"
Turgay Demir: "Beşiktaş forvetleri yeterince pozisyon bulamadıysan bunun en önemli sebebi sağ kanadın "boş" oluşudur. Bırakın başkasını, beğenilmeyen Ghezzal olsa Kartal'ın gol ve galibiyet sayısı bugünkünden çok fazla olurdu. İkinci yarıda da aslında manzara çok değişmedi. Kora kor bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş ve Göztepe, dengesiz ataklarla da skor üretmeye çalıştılar."
"Böyle bir atakta, doğru düzgün pozisyon bile yokken İsmail Köybaşı kafa-ayak hizası karışımında gelen topa makas vuruşu yapıp harika bir gol attı… Geri kalan bölümde de kimsenin çabası, kimseyi üzmeye yetmedi!.. Beşiktaş kalan haftaları yeni sezona hazırlık için değerlendirmeli diyorum ısrarla. Bu nedenle Hekimoğlu Mustafa başta gençlerin süre alması çok önemli. Lig, Kupa zaten kaybedilmiş, hiç değilse gençleri kazanma ihtimalini değerlendirmek gerek." (Fotomaç)
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