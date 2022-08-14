Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu netlik kazandı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın durumu merak ediliyor. İddiaya göre Cezayirli yıldız Alanyaspor maçında oynamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Ağrıları olan Cezayirli yıldız, mücadele öncesinde kendisini denedi.
GHEZZAL, ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR
TRT Spor'un haberine göre; Alanyaspor maçında oynamak isteyen Rachid Ghezzal, bu talebini sağlık ekibine iletti. Maçtan önce yapılacak son kontrollerin ardından Ghezzal'ın durumu netlik kazanacak.
KAYSERİSPOR MAÇINDA 3 PUANI GETİRMİŞTİ
Teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en önemli kozlarından biri olan Ghezzal, 1. haftada Kayserispor karşısında takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.
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