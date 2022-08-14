Beşiktaş'tan transferde PSG hamlesi!

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:46

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, önceliklerini belirledikten sonra fırsat transferi için yoğun uğraş verecek. Siyah-beyazlıların takip ettiği futbolcular arasında dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER ARAŞTIRMASINDA

Hürriyet'in haberine göre, Manchester United'dan ayrılan Juan Mata ile temasını sürdüren Beşiktaş, PSG'nin gözden çıkardığı Icardi, Gueye, Herrera, Rafinha, Kurzawa, Draxler ve Ebimbe'yi araştırıyor. Bu isimlerden biri veya birkaçının tıpkı geçmişteki Ghezzal, Aboubakar gibi 'son dakika transferi' olarak kadroya katılması planlanıyor.

MATA İÇİN ŞARTLAR ÖNEMLİ

Real Madrid ile yollarını ayıran Isco'yu Sevilla'ya kaptıran siyah-beyazlıların gündeminde çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor. Uluslararası oyuncu menajerleri Beşiktaş yönetimiyle temaslarına devam ediyor. Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata da teklif edilen isimler arasında. Teknik direktör Valerien İsmael, İspanyol kanat oyuncusunun transferine onay verdi. Mali şartlarda anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş forması giyen dünya yıldızları kervanına Mata da katılacak.

BEŞİKTAŞ PSG'DEN KİMLERİ TAKİP EDİYOR?

Beşiktaş'ın transfer gündemi PSG'den gelen bir haberle daha da hareketlendi. Fransız kulübü, Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ve Junior Dina Ebimbe'den, kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Menajerlerin önerdiği bu isimleri araştırmaya başlayan Ahmet Nur Çebi yönetiminin, maliyetleri diğerlerinden daha uygun olan Rafinha, Ebimbe ve Herrera'dan birini 'son dakika fırsat transferi' olarak kadroya katması bekleniyor.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Galatasaray için de Mauro Icardi ismi yazılmıştı. Önceki günlerde TYC Sports'ta yer alan habere göre Arjantinli futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda sarı kırmızılı kulübün yetkilileriyle 3 kez görüştü. Kiralık formülü üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, yıldız oyuncunun maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırıldı.