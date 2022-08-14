Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl buluşması!

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:13

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl ile görüşme halindeydi. Beşiktaş yöneticileri, transferde son noktayı koymaya hazırlanıyor.

TAYFUR TRANSFERİ İSTİYOR

4-2 biten Karagümrük maçı sonrasında Tayfur Bingöl, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlı olsun. İki taraf da ben de mutlu olayım" demişti.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARARA BAĞLAYACAK

Fanatik’in haberine göre, Süper Lig'de bugün Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta yönetim, maç sonrasında Tayfur Bingöl konusunu karara bağlayacak. Geçen hafta Karagümrük maçına yedekte başlayan futbolcunun 11'de olup olmayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.