Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl buluşması!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. İddiaya göre siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün transferi için yöneticiler ile bir araya gelecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl ile görüşme halindeydi. Beşiktaş yöneticileri, transferde son noktayı koymaya hazırlanıyor.
TAYFUR TRANSFERİ İSTİYOR
4-2 biten Karagümrük maçı sonrasında Tayfur Bingöl, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlı olsun. İki taraf da ben de mutlu olayım" demişti.
ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız oldu. Sonra da telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KARARA BAĞLAYACAK
Fanatik’in haberine göre, Süper Lig'de bugün Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta yönetim, maç sonrasında Tayfur Bingöl konusunu karara bağlayacak. Geçen hafta Karagümrük maçına yedekte başlayan futbolcunun 11'de olup olmayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.
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