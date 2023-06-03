Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:55

Güncelleme: 03.06.2023 - 13:55

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

AVAR'da ise Erkan Ergin ve Volkan Ahmet Narinç bulunacak.