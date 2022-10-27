Beşiktaş'ta Şenol Güneş imzayı atıyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş’in imza töreni yarın saat 11.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 15:30
Beşiktaş'ta Şenol Güneş imzayı atıyor
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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik direktör için 28 Ekim Cuma günü (yarın) saat 11.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.


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