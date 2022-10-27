Beşiktaş'ta Şenol Güneş imzayı atıyor
Beşiktaş'ta Şenol Güneş’in imza töreni yarın saat 11.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılacak.
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli teknik direktör için 28 Ekim Cuma günü (yarın) saat 11.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.
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