Beşiktaş'ta Şenol Güneş imzayı atıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:30

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik direktör için 28 Ekim Cuma günü (yarın) saat 11.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.