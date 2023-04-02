Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Romain Saiss yanıtı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 20:41

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 20:46

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Geçmişten bugüne bir sürü derbi oynandı. Bugün de bir yenisi. Ezeli bir rekabet var. Bundan sonra oyuncularımız başrolü oynayacak. Senaryonun gerçeğe dönüşmesi için tüm oyuncular ellerinden geleni yapacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibin iyi hocası, iyi oyuncuları var. Taraftarı heyecanlı, coşkulu. Onlar da, biz de daha yukarıyı istiyoruz. Kazanmak için iyi oyun ve ardından hak ettiğimizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş

SAISS VE ROSIER YANITI

Oynamayan oyuncularından Rosier ile ilgili olarak deneyimli teknik direktör, "Rosier sahada iyi ama topa vururken boynunda sıkıntı var. Çekinerek oynuyor" açıklamasını yaptı.

Valentin Rosier (solda)

"Saiss'in rahatsızlığından çok, moralsizliği var" diyen Güneş, "Kayınbiraderinin küçük çocuğu ölmüş. Kendisine bıraktım. Gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Üzüntü verici bir olay. Aile olayı. Aramızda olmamasına üzüldüm. Futbol bu. İşin bir tarafında hayat var. Bu maçlar her zaman oynanır. Saha içinde ne yapacağımıza bakacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Romain Saiss