Derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan kritik derbiyi Beşiktaş, geriden gelerek 4-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
VALENCIA BÜYÜK FIRSATI GERİ ÇEVİRDİ
50. dakikada Enner Valencia, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. 10. dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine oyuna giren Welinton, 28 ve 50. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.
CENK TOSUN'DAN İLK
Beşiktaş, daha önce kariyerinde Fenerbahçe'ye golü olmayan Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.
REDMOND'DAN 3 ASİST 1 GOL
Devre arasında oyuna giren ve ilk 2 golün asistini yapan Nathan Redmond, 76. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Vincent Aboubakar, 90+1. dakikada Redmond'ın asisti ile attığı golle farkı 3'e çıkardı.
İrfan Can Kahveci, 90+5. dakikada skoru belirledi.
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