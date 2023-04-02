Derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:19

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 22:58

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan kritik derbiyi Beşiktaş, geriden gelerek 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

VALENCIA BÜYÜK FIRSATI GERİ ÇEVİRDİ

50. dakikada Enner Valencia, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. 10. dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine oyuna giren Welinton, 28 ve 50. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

CENK TOSUN'DAN İLK

Beşiktaş, daha önce kariyerinde Fenerbahçe'ye golü olmayan Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.

REDMOND'DAN 3 ASİST 1 GOL

Devre arasında oyuna giren ve ilk 2 golün asistini yapan Nathan Redmond, 76. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Vincent Aboubakar, 90+1. dakikada Redmond'ın asisti ile attığı golle farkı 3'e çıkardı.

İrfan Can Kahveci, 90+5. dakikada skoru belirledi.