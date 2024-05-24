Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe tarihe geçti!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:04

Güncelleme: 24.05.2024 - 08:04

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor'u 3-2 yenip Türkiye Kupası'nı kazanmalarının ardından Siyah-Beyazlı kulübün tarihine geçti.

3. İSİM OLDU

Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlı takımın kupayı kazanması ile birlikte tarihte Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu'nun ardından hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan 3. isim oldu.