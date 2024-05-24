Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe tarihe geçti!

Trabzonspor'u 3-2 yenip Türkiye Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:04
Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe tarihe geçti!
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Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor'u 3-2 yenip Türkiye Kupası'nı kazanmalarının ardından Siyah-Beyazlı kulübün tarihine geçti.

3. İSİM OLDU

Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlı takımın kupayı kazanması ile birlikte tarihte Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu'nun ardından hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan 3. isim oldu.


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