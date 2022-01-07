Beşiktaş’ta Serdar ve Emirhan formayı alırken Karaveli ile devam kararı verildi

07 Ocak 2022 Cuma, 07:00

Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın görevi bırakmasından sonra takımın başına getirilen U19’un hocası Önder Karaveli kısa zamanda büyük başarıların altına imza attı. Karaveli Türk futbolu için kazanımdır. Önder Hoca yıllardır altyapıda çalışıyordu. Çok donanımlı birisi. Futbolcularla diyalogları mükemmel. Önder Karaveli, Siyah-Beyazlılara sadece kupayı kazandırmakla kalmadı, Serdar Saatcı gibi bir genci ilk 11’de görevlendirdikten sonra şimdi de 2004 doğumlu Emirhan İlkhan’ı A takıma taşıdı. Hep söyleriz “Gençler bizim geleceğimiz” diye. Güven çok önemlidir. Maalesef bizde hocalar yeterli derece (birkaçının dışında) gençleri önemsemiyor. Önder Karaveli’ye gençlere el uzattığı için teşekkürler.

KARAVELİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetimi de doğru bir karar alarak Karaveli ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı aldı. Önder Hoca yeni sezonda da mutlaka A takımın teknik ekibinde yer almalı.

"MUTLUYUM, GURURLUYUM"

Önder Karaveli, Katar’da oynanan Süper Kupa sonrası yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Kutlamayı hemen bitirmeliyiz. Çünkü pazar günü Çaykur Rizespor’la deplasmanda zor bir maç oynayacağız” dedi.

"EMİRHAN ADINA SEVİNDİM"

80. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emirhan İlkhan’a da değinen Karaveli, “Emirhan, son derece güvenli, dikkatli ve bu takımın uzun yıllardır parçasıymış gibi oynadı. Aslında az oynadığı bir bölgeye soktuk. Merkez orta saha oyuncusudur. Arkadan gelen gençlere umut oldu. Onun için çok sevindim. Sadece biz değil, bütün kulüpler bu gençlere doğru zamanda inanıp sahaya sokmalılar. Türk futbolunun geleceği, bu gençler” yorumunu yaptı.