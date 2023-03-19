Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi: 'VAR kayıtları yayımlansın'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:46

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 16:50

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Konyaspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile Ibrahim Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayımlanmasını istediklerini dile getirdi.

Fernando Muslera

"YAYIMLANMASINI İSTİYORUZ"

N'Koudou'nun pozisyonunu örnek göstererek VAR kayıtlarının yayımlanmasını savunan Kocadağ "N'Koudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayımlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayımlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız" dedi.

Ibrahim Sehic

"HER ŞEY OLABİLİR"

Ligdeki hedeflerinden bahseden Emre Kocadağ "Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir" ifadelerine yer verdi.

Emre Kocadağ

"BU CİDDİ HAKSIZLIK"

Deplasman sayılarına isyan eden Beşiktaş'ın Asbaşkanı "TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık!" sözlerini vurguladı.