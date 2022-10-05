Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Jackson Muleka'ya özel ilgi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, futbolcusu Jackson Muleka ile özel olarak ilgilendi. Fransız hoca, Muleka'yı Fenerbahçe derbisinde neden oyundan aldığını anlattı.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılardaki kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Muleka, düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.
DERBİDE OYUNDAN ALINDI
Geride kalan 8 maçta 4 gollük katkı yapan futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakmıştı.
MULEKA'YA TERAPİ
Sporx'in haberine göre, oyundan alındığı için üzgün olan Demokratik Kongolu futbolcuya Valerien Ismael, adeta özel terapi yaptı. Ismael, Beşiktaş'ın saha içindeki kozlarından biri olan Muleka'yı neden oyundan aldığını anlattı.
"BU KADRONUN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİSİN"
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sezon içinde Muleka'dan maksimum verim almayı amaçlıyor. Fransız çalıştırıcı, 'Bu kadronun önemli parçalarından birisin' dediği Muleka'dan daha fazla gol atmasını bekliyor.
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