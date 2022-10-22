Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in 3'lü gücü!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in Hatayspor karşısında Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u ilk 11'de sahaya süreceği kaydedildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçında 3 puana 3 yıldızını ilk 11’e monte ederek gitmeyi planlıyor. Evinde F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarından galibiyet çıkaramayan Fransız çalıştırıcı, maruz kaldığı eleştirilerle gündemde. 47 yaşındaki teknik adam, pazartesi günü Hatay deplasmanında Gedson Fernandes, Muleka ve Cenk Tosun’u 11’de görevlendirmeye hazırlanıyor.
SAISS'İN DURUMU NETLEŞİYOR
Ismael, sakat Ghezzal ile Weghorst’un yokluğunda, taktik idmanlarda oyun kurgusunu bu üç isim üzerine yapıyor. Sakatlığını atlatan ve sahada takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Saiss’in durumu yarın netleşecek. Tecrübeli stoperin, fiziksel seviyesi yeterli bulunursa kadroya alınacak. Ismael, Saiss forma giyemezse B planı olarak Montero’yu Tayyip Talha’nın yanında 11’de görevlendirecek.
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