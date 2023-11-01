Beşiktaş'tan açıklama: Efsane isim Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün'ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:35
Beşiktaş'tan açıklama: Efsane isim Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı
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Beşiktaş Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörlerinden 84 yaşındaki Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.


Serpil Hamdi Tüzün beşiktaş Hastane

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