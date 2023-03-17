Beşiktaş'tan Dele Alli kararı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:10

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:19

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcular ile dikkat çekti. Bu yıldızların arasında performansı en çok merak edilen futbolcu, bir dönem 100 milyon Euro bonservis bedeli olan İngiliz futbolcu Dele Alli oldu.

Siyah-beyazlı ekibe büyük umutlar ile transfer edilen Dele Alli, aldığı süre boyunca istenilen performansı veremedi ve Beşiktaş kurmayları Dele Alli için son kararını verdi.

Milliyet'in The Athletic'ten aktardığı habere göre; Beşiktaş, Dele Alli'nin bonservisini almayacak. Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun 8 milyon pound değerinde opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş'ın bu opsiyonu kullanmamasının yanı sıra; Everton'ın da sezon sonu takıma dönecek olan 26 yaşındaki orta sahayla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.

Oyuncunun Everton'daki sözleşmesi de 2024 yazında sona erecek ancak Premier Lig ekibinin sözleşme sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

MK Dons altyapısından yetişen oyuncu, en parlak dönemini Tottenham'da geçirmiş ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti. Pochettino'nun göz bebeği olan Dele Alli, Arjantinli teknik direktörün ayrılığının ardından dikiş tutturamadı.

'SANKİ HİÇ GÜCÜ YOK'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş önceki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Siyah-beyazlıların gündemini değerlendiren tecrübeli teknik direktör, Tottenham'dan kiralanan Dele Alli konusunda açık konuşmuştu. Şenol Güneş, Dele Alli'den verim alamadığı için rahatsız olduğunu belirterek, "Dele Alli'nin problemi yok. Çok mütevazi bir oyuncu, çalışıyor, koşuyor. Top kazanmaya başladı. Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Sanki hiç gücü yok. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Verim alamadım, rahatsızım" ifadelerini kullanmıştı.

Rachid Ghezzal (solda) ile Dele Alli (sağda)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş forması giyen Dele Alli, bu sezon siyah-beyazlı forma ile toplam 1 resmi müsabakaya çıktı. İngiliz futbolcu söz konusu maçlarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.