Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sezon sonunda sözleşme yenilemek için görüşmelere başlayacağı ileri sürüldü.
Beşiktaş sezon sonu serbest kalacak olan İngiliz futbolcu Nathan Redmond'la yola devam etmenin hesaplarını yapıyor.
ŞENOL GÜNEŞ ÇOK MEMNUN
Southampton'la sözleşmesi biten İngiliz futbolcu sezon başında Valerien Ismael'in talebiyle 1,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 1 yıllık kontrat imzalamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond'un performansından memnun olduğu ve ekonomik koşulların da oluşması halinde kadroda tutulmasını istediği ortaya çıktı.
Nathan Redmond
2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim sezon sonu 29 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturacak. Maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Redmond'la 2 yıllık veya 1+1 senelik yeni sözleşme yapılacağı kaydedildi.
YA BEŞİKTAŞ YA İNGİLTERE
Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol, 3 asiste imza atan İngiliz oyuncunun, Premier Lig'e dönmeye de sıcak baktığı bildirildi. Redmond, siyah-beyazlı kulüple anlaşamazsa büyük olasılıkla kariyerine ülkesinde devam edecek. Bonservis problemi bulunmayan yetenekli futbolcunun, Premier Lig'de ciddi bir pazarının olduğu ve cazip bir yıllık ücret karşılığında yeni bir kulüple sözleşme imzalayabileceği vurgulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- İşte sahte diploma skandalının perde arkası...
- Mersin açıklarında korkutan deprem
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması