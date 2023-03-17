Beşiktaş'tan Nathan Redmond kararı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:04

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:12

Beşiktaş sezon sonu serbest kalacak olan İngiliz futbolcu Nathan Redmond'la yola devam etmenin hesaplarını yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK MEMNUN

Southampton'la sözleşmesi biten İngiliz futbolcu sezon başında Valerien Ismael'in talebiyle 1,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 1 yıllık kontrat imzalamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond'un performansından memnun olduğu ve ekonomik koşulların da oluşması halinde kadroda tutulmasını istediği ortaya çıktı.

Nathan Redmond

2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim sezon sonu 29 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturacak. Maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Redmond'la 2 yıllık veya 1+1 senelik yeni sözleşme yapılacağı kaydedildi.

YA BEŞİKTAŞ YA İNGİLTERE

Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol, 3 asiste imza atan İngiliz oyuncunun, Premier Lig'e dönmeye de sıcak baktığı bildirildi. Redmond, siyah-beyazlı kulüple anlaşamazsa büyük olasılıkla kariyerine ülkesinde devam edecek. Bonservis problemi bulunmayan yetenekli futbolcunun, Premier Lig'de ciddi bir pazarının olduğu ve cazip bir yıllık ücret karşılığında yeni bir kulüple sözleşme imzalayabileceği vurgulandı.