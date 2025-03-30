Beşiktaş'tan derbi galibiyeti sonrası flaş paylaşım: 'Zıplamak tehlikeli ve yasaktır'

Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin ardından art arda sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

Beşiktaş'tan derbi galibiyeti sonrası flaş paylaşım: 'Zıplamak tehlikeli ve yasaktır'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:06

Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Galatasaray'ın namağlup serisini noktalayan Beşiktaş yaptığı ilk paylaşımda bu konuya gönderme yaptı.

 

İkinci paylaşımda ise derbi sonrası Tüpraş Stadı'nın kale arkasında açılan pankartın görseli paylaşıldı.

 

Squid Game temalı üçüncü paylaşıma ise "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır" notu düşüldü.

 


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Derbi

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