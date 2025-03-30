Beşiktaş'tan derbi galibiyeti sonrası flaş paylaşım: 'Zıplamak tehlikeli ve yasaktır'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:06

Güncelleme: 30.03.2025 - 00:06

Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Galatasaray'ın namağlup serisini noktalayan Beşiktaş yaptığı ilk paylaşımda bu konuya gönderme yaptı.

NAMAĞLSDFGHJKKLŞİISEJHIJĞZCSDFDGHTYJUKUKFDBFDJHGJNGHJHGH — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025

İkinci paylaşımda ise derbi sonrası Tüpraş Stadı'nın kale arkasında açılan pankartın görseli paylaşıldı.

Squid Game temalı üçüncü paylaşıma ise "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır" notu düşüldü.