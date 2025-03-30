Beşiktaş'tan derbi galibiyeti sonrası flaş paylaşım: 'Zıplamak tehlikeli ve yasaktır'
Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin ardından art arda sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.
Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.
Galatasaray'ın namağlup serisini noktalayan Beşiktaş yaptığı ilk paylaşımda bu konuya gönderme yaptı.
NAMAĞLSDFGHJKKLŞİISEJHIJĞZCSDFDGHTYJUKUKFDBFDJHGJNGHJHGH— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
İkinci paylaşımda ise derbi sonrası Tüpraş Stadı'nın kale arkasında açılan pankartın görseli paylaşıldı.
Namağlup. pic.twitter.com/jcvl4decmL— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
Squid Game temalı üçüncü paylaşıma ise "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır" notu düşüldü.
? Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır. pic.twitter.com/nr3S9CH4Iw— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Derbi
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