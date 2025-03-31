Taktik dokunuşlarla Beşiktaş’ı büyük maçları kazanan kimliğe döndürdü: Solskjaer farkı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

Solskjaer; Athletic Bilbao, Trabzonspor ve Galatasaray galibiyetleriyle Siyah-Beyazlıların büyük maçlardaki üstünlüğünü tekrar kazanmasını sağladı. Gaziantep FK ve Konyaspor mağlubiyetleriyle eleştirilen tecrübeli çalıştırıcı, derbide Immobile gibi bir yıldızı yedek bekletip sahaya 4-6-0 taktiğiyle çıkarak önemli riske girse de bunun meyvesini 3 puanla aldı.

52 yaşındaki hoca, tüm oyuncularının antrenmanlarda en yüksek performansı vermesini isterken sağladığı forma adaletiyle de herkesi ilk 11 için hazır tutuyor.

İYİ SINAV VERDİ

Beşiktaş yönetimi, derbi öncesindeki stratejisiyle iyi bir sınav verirken camiadan da tam not aldı. Haftalar önce G.Saray maçına yabancı hakem isteyen ancak bu talebi reddedilen SiyahBeyazlılarda başkan Serdal Adalı hızlı reaksiyon gösterip TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya çağırdı.

Adalet vurgusu yapan TFF’ye karşı net tavır koyan Adalı ve yönetimi, dünyaca ünlü FIFA kokartlı eski hakem Urs Meier’i derbi için stada getirip tüm kararları anında yorumlattı. Böylece yabancı hakem konusundaki tepkisiyle kamuoyunda büyük etki yaratan Beşiktaş yönetimi, namağlup şampiyon olma unvanının sadece kendilerinde kalması yönünde de hem takımı hem camiayı motive etti.

BURUK KREDİ TÜKETTİ

Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı 2-1’lik yenilgiyle şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşarken eleştiri okları bir kez daha teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara yöneldi. 1 maç fazlasıyla 6 puanlık farkın avantajını kullanamayan ve kredisini tüketen SarıKırmızılıları şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalar bekliyor. Önümüzdeki haftayı ligde maç yapmadan geçecek Cim-Bom, sonrasında Samsunspor deplasmanına gidecek.

Haftalardır beklentilerin altında futbol sergileyen G.Saray’da Okan Buruk’un düşüşe bir türlü çare bulamamasının yanı sıra oyuncu tercihleri de tepki topluyor. Büyük umutlarla transfer edilen Morata, Frankowski, Lemina ve Cuesta’nın istenen performansı sergileyememesi, takımın kritik isimleri Muslera, Sara, Abdülkerim, Mertens, Barış Alper ile Yunus’un eski formlarından uzak kalması Sarı-Kırmızılılarda tartışılan diğer konular.

2 Nisan’da Kadıköy’de Fenerbahçe ile kupada karşılaşacak G.Saray’da bu derbide yaşanacak olası bir kayıp şampiyonluk yarışında Buruk ve futbolcular üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.