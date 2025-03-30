Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap!

Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sarı-kırmızılıların 21 Nisan 2017'de yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak bir göndermede bulundu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 12:11

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisine son veren Beşiktaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın 2017'de Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı.


Derbi galibiyeti sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap geldi.

Beşiktaş, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı. 

Beşiktaş yaptığı paylaşıma, "Namağlup tek şampiyon" notunu düştü.

 


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Namağlup

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