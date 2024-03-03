Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: 'Tenhada özür dileyip...'
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına sert bir cevap verdi.
Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar sürüyor.
Siyah beyazlı kulüp, Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşıma sert bir cevap verdi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.
Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar.— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 3, 2024
Oysa biz sadece miyavlama duyduk! https://t.co/ygHawjclsV
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