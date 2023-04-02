Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyunu terk etti.
Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, derbinin 10. dakikasında sakatlandı.
Tayyip Talha, Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sırasında kaydı ve yerde kaldı. Genç futbolcu oyuna devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi.
Tayyip Talha Sanuç
MAÇI SEDYE İLE TERK ETTİ
Sakatlıktan sonraki ilk maçına çıkan Tayyip Talha, sedye ile soyunma odasına taşındı.
Tayyip Talha'nın yerine Welinton oyuna dahil oldu.
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