Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 19:27

Güncelleme: 09.02.2024 - 19:27

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Muci transferini değerlendiren Yücel, "Hakikaten bir söz vardır, geç olsun güç olmasın diye, çok ciddi bir yeteneği Beşiktaşımıza, ülkemize kazandırdık. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ernest'e ülkemize, Beşiktaş'a hoş geldin diyorum. Katkı sağlayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Bizim seçim öncesinden itibaren takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bayağıdır uğraşıyorduk. Çok fazla talibi vardı ama almayı başardık. Polonya Cumhurbaşkanı dahi sürecin içine girdi. Sayın başkana ben teşekkür ediyorum. Elimizi kolaylaştırdı oyuncunun çıkmasıyla ilgili. Bizlere inanan taraftarlarımıza selam olsun. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar söyledik, çöp transfer ya da son durak olarak gözüken Beşiktaş olmayacağız. Genç, vadeden oyuncuları getireceğiz, yanlış yapabiliriz, hata yapabiliriz ama asla yalan söylemeyeceğiz diye çıktık bu yola. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur." dedi.

'ASLA ALAKAMIZ OLMADI'

İsmi Beşiktaş ile anılan Rodriguez için konuşan Yücel, "Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Muci geldi, imzaları attık. Belki 2-3 sene sonra bu oyuncuyu elimizden 40-50 milyon euro'ya çıkartmak da var hayalimizde. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz. Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı. Allah da yolumuzu düşürmesin o tarz oyunculara, kişisel bazlı konuşmuyorum. Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Nokta atışı hamleler yapıldığını söyleyen Yücel, "Artık yaza kaldı. Ama nokta atışı 2 transfer yaptığımıza inanıyorum. Yaz transferiyle ilgili de pazartesi itibariyle işe koyuluyoruz. Samet Hoca'nın çok üzerine gidiyorlar, o kadar üzerine gitmeyin. Birlikte çalışıyoruz. Ekibiz ve yola devam. Yaz transfer döneminde yine aynı mentalitede olacağız. Genç, gelecek vaat eden oyuncu, ileride Beşiktaş'a maddi ve manevi katkı sağlayacak oyunculara yöneleceğiz. Veteran takımı olmayacağız artık." sözlerini sarf etti.