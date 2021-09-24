Sergen Yalçın, altyapıdan 3 oyuncuyu kadroya çağırdı
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Öğretmenden öğrencilere skandal sorular
- Çok konuşulacak iddia: Ülkeyi terk ediyorlar
- Yabancı bankalardan 'Türkiye' tahmini
- Kuntz'a sürpriz yardımcı! O ismi tercih etti!
- Eski MİT'çinin dosyasındaki sır rapor
- Kaya'dan zehir zemberek sözler
- Tarkan sildiği fotoğrafa açıklık getirdi
- Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahlı saldırı
- Murat Ülker'den 'pahalılık' yanıtı