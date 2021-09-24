Sergen Yalçın, altyapıdan 3 oyuncuyu kadroya çağırdı

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 14:03
<p>Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor.</p>

Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor.

<p>Son olarak Montero'nun da sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartılmasıyla Beşiktaş 16 kişilik kamp kadrosuyla İzmir'e ulaştı.</p>

Son olarak Montero'nun da sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartılmasıyla Beşiktaş 16 kişilik kamp kadrosuyla İzmir'e ulaştı.

<p>Toplamda 11 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda, patron Sergen Yalçın çözüm bulmak için kollarını sıvadı.</p>

Toplamda 11 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda, patron Sergen Yalçın çözüm bulmak için kollarını sıvadı.

<p>Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; yedek kulübesinde faydalanabileceği oyuncu sayısı azalan Yalçın, altyapıdan üç oyuncuyu İstanbul'dan İzmir'e çağırdı.</p>

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; yedek kulübesinde faydalanabileceği oyuncu sayısı azalan Yalçın, altyapıdan üç oyuncuyu İstanbul'dan İzmir'e çağırdı.

<p>Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyuncular ise şu şekilde:</p><p>Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Teixeira, Rosier, Larin ve Montero.</p>

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyuncular ise şu şekilde:

Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Teixeira, Rosier, Larin ve Montero.

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