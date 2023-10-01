Beşiktaş'tan Konya'da kritik galibiyet: Konyaspor 0-2 Beşiktaş

Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 01.10.2023 - 20:54

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı(k.k.) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 54 ve 55. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Siyah beyazlı takım 5 Ekim'de Perşembe günü Konferans Ligi'nde Lugano ile karşılaşacak. Ligin bir sonraki haftasında ise Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 0-2 Beşiktaş

85' Beşiktaş etkili geldi. Topu sürerek gelen Chamberlain ceza sahası yayından şutunu çekti top yandan auta çıktı.

83' Beşiktaş'ta da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Baktiyor Zaynutdinov giren oyuncu Onur Bulut.

82' Konyaspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Marlos Moreno ve Ahmet Oğuz giren oyuncular Yunus Mallı ve Cebrail Karayel.

76' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Hadziahmetovic ve Muleka giren oyuncular Chamberlain ve Cenk Tosun.

72' Beşiktaş etkili geldi. Hadziahmetovic'in pasında Aboubakar ceza sahası yayından şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

66' Konyaspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Oliviera ve Soner giren oyuncular Cicaldau ve Emrehan Gedikli.

63' GOL | Kontra atağa çıkan Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Aboubakar 2 rakibini şık bir şekilde geçti ve uzak köşeye topu yolladı.

59' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Rashica ve Masuaku giren oyuncular Ghezzal ve Demir Ege.

55' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ilk başta Aboubakar'a yaptığı hareketten sonrasında topa vurmasından dolayı ard arda 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı.

53' Beşiktaş'ta Masuaku rakibe Oğulcan'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

51' Konyaspor gole yaklaştı. Moreno'nun ortasında Oğulcan vuruşu yaptı. Ersin topu kurtardı.

47' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Muleka, Adil'i geçemedi.

45' GOL | Rashica'nın sağ kanattan çevirdiği topta Uğurcan Yazgılı topu kendi ağlarına yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

42' Amartey, Oğulcan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

37' Beşiktaş gole yaklaştı. Rosier'in ortasında arka direkte Muleka topla buluştu ancak vuruşu auta çıktı.

32' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hadziahmetovic'in kestiği ortada Zaynutdinov 6 pas içinde topu auta yolladı.

19' Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelen Marlos Moreno'nun sert şutunda Ersin topu zorlukla çıkardı.

17' Beşiktaş'ta Rashica yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Beşiktaş sol kanattan Zaynutdinov ile geldi ancak Uğurcan araya girdi ve topu kornere yolladı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.