Beşiktaş'tan Larin açıklaması: Şartlarımıza uyarsa kalacak

Adı Galatasaray ile anılan Cyle Larin için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, "Larin şartlarımıza uyarsa kalacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 18:19
Beşiktaş'tan Larin açıklaması: Şartlarımıza uyarsa kalacak
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'le ilgilendiği iddia ediliyor.

Yaşanan bu transfer iddiaları sonrası Ajansspor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Cyle Larin'in menajerinin kiminle görüştüğünü bilemeyiz. Haberimiz de yok. Larin, şartlarımıza uyarsa takımda kalacak. Uymazsa karar kendisinindir." dedi.

Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti.


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