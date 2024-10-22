Beşiktaş'tan Mehmet Tuğra Yeşilyurt hamlesi: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Mehmet Tuğra Yeşilyurt hamlesi: Resmen açıklandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:35

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" denildi.


Etiketler: #Mehmet Tuğra Yeşilyurt #beşiktaş #Sözleşme

İlgili Haberler

Beşiktaş maçı öncesi Olympique Lyon'dan yeni hamle!

Beşiktaş maçı öncesi Olympique Lyon'dan yeni hamle!
Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir... Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir... Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Victor Osimhen, Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi... Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklamalar!

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi... Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklamalar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler