Beşiktaş'tan Mehmet Tuğra Yeşilyurt hamlesi: Resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" denildi.
Etiketler: #Mehmet Tuğra Yeşilyurt #beşiktaş #Sözleşme
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