Feyyaz Uçar'dan Rafa Silva sitemi: 'Bu tip yönlendirmeleri yapmayın'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:34

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:34

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar müsabaka sonrası açıklamalar yaptı.

Feyyaz Uçar şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon ofansif olarak oldukça iyi yapan bir takıma sahibiz. Bugün oyuncularımız skora gitmekte zorlanmadılar. Yediğimiz gollere nazar diyelim. İlk gol biraz şanssızlıktı. Rakiplerimizin doğal olarak sert oynamasını anlayabiliriz ama özellikle Rafa Silva'ya yapılan... Bir spor programında 'Rafa Silva'yı faulle durduracaksınız' denmiş. Bu tip yönlendirmeleri yapmayın kardeşim. Bunlar tehlikeli işler. Rafa Silva bizi Avrupa'da da temsil edecek.

"AYLAR SONRA VAR LEHİMİZE KARAR VERDİ"

Allah korusun Rafa Silva'nın ayağı kırılabilirdi. Direkt kırmızı kart göstermesi lazımdı. Hakem sarı kartla geçiştirdi. Nihayet aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı.

Sayılmayan golü anlayamadık. İyi hakem yönetimleri seyretmeyi umuyoruz.

"METİN-ALİ-FEYYAZ'DAN SONRA EN İYİ FORVETLER"

Ben bu sene sadece Immobile'nin değil Rafa'nın da başarılı olacağını düşünüyorum. Semih'in de ilerleyen maçlarda kendini göstereceğini düşünüyorum. Biraz iddialı olacak ama Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiası bu sene seyredecek diye düşünüyorum.

TRANSFER SÖZLERİ

Anlayış gösteren oyuncularımızın yaptığı jestlerle bazı transferleri yaptık. Amir'e, Montero'ya teşekkür ediyorum bu anlamda. Transferimiz gidecek oyuncularla alakalı. Bazı oyuncularımızın Beşiktaş sevgisi hala devam ediyor. Sağ olsunlar çok seviyorlar Beşiktaş'ı. Sözleşmelerine çok sadıklar ancak futbolda bazen sözün bittiği yerler var. İnşallah o konuda bu oyuncularımızla anlaşacağız."

Hüseyin Yücel, Başkanımız Hasan Arat ‘Dur’ diyene kadar transferlere devam edecek.

MULEKA

Benim gönlümden geçen Muleka ile yola devam edilmesi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Beşiktaş takımı hasılat rekoru kırdı. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bugün yine eski havayı hissettim. Bunu hissettiren de taraftardır. Müthiş destek veriyorlar. Biz onlarla beraber yürümeye devam edeceğiz.

ERTELEME KARARI

Federasyonun erteleme kararının doğru olduğunu düşünüyoruz."