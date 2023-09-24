Beşiktaş'tan Salih Uçan'a zemin cevabı: 'Sağlıklı ve iyi zemine çok geçmeden dönülecektir'
Beşiktaş, zeminle ilgili çağrıda bulunan Salih Uçan'a resmi siteden cevap verdi.
Beşiktaş Kulübü, canlı yayında zemin ile ilgili açıklama yapan futbolcusu Salih Uçan'a cevap verdi.
Salih Uçan, maç sonu flaş röportajda, "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım" dedi.
Beşiktaş, bu sözler üzerine bir açıklama yayınladı:
"Beşiktaş Stadyumu'nun zemin çalışmaları her zaman olduğu gibi titizlikle devam etmektedir. Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer çim sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve Futbol A Takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı ve iyi zemine çok geçmeden dönülecektir."
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 24, 2023
Beşiktaş Stadyumu’nun zemin çalışmaları her zaman olduğu gibi titizlikle devam etmektedir. Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer çim sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir.
Kısa sürecek… pic.twitter.com/sMo1PPbbLE
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