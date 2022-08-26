Beşiktaş'tan Siriki Dembele hamlesi!
Alternatifi bol bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta sol kanat arayışları son hız devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Siriki Dembele transferinde anlaşma noktasına gelindiği ileri sürüldü.
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kanat bölgesine son transferini Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralık olarak kadrosuna katarak bitirmek isteyen Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü ile anlaştığı öğrenildi.
Fanatik’in haberine göre, iki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
İngiliz kulübü, oyuncusu için 2.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul etti. Ancak bu opsiyonun zorunlu şekilde imzalanması isteniyor. Beşiktaş yönetimi ise zorunlu satın alma konusuna karşı. Oyuncunun performansına göre bu durumun değerlendireceklerini düşünüyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu kaydedildi.
KAZANCI ÇOK YOĞUN
Oyuncu tarafıyla yapılan müzakerelerde herhangi bir sorun olmadığı da gelen haberler arasında. Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği kaydedildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Ceyhun Kazancı'nın hafta başına kadar bu konuya da netlik kazandırması bekleniyor.
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