Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt: 'Etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:46
Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt: 'Etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik'
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Beşiktaş Kulübü, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübü'nün resmi kanallarından öğreneceklerdir. Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı yaratan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız. Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.  


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