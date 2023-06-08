Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta sakatlanarak oyunu terk eden milli futbolcu Cenk Tosun'un son durumu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:50
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber
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Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre, sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

AMELİYAT OLMAYA KARAR VERİRSE

Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir.

Cenk'in tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi.


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