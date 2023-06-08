Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta sakatlanarak oyunu terk eden milli futbolcu Cenk Tosun'un son durumu belli oldu.
Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre, sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.
AMELİYAT OLMAYA KARAR VERİRSE
Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir.
Cenk'in tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- Tarikatları ‘buyur’ ettiler
- TSK’ye hac yazısı
- MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Sahada olun talimatı
- 3. turda Kurtulmuş
- Mehmet Şimşek'ten 'sabır' mesajı
- Sinan Ateş soruşturmasını yürüten isim görevden alındı!