Detaylar ortaya çıktı: Beşiktaş'tan Paul Onuachu hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Paul Onuachu'nun transferi için Southampton'a 15 milyon Euro, İngiliz kulübüyle aynı şirkete bağlı olan Göztepe'ye ise 3 futbolcu teklif ettiği iddia edildi.
Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.
Önceki sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Onuachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.
GÖZTEPE'YE OYUNCU VERİLECEK
Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.
Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, yine Karagümrük'te kiralık oynayan 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi.
Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı.
Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi.
Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.
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